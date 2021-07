IST Austria-Forscher arbeiten als "Transformers"

28.06.2017

Am Insitute of Science and Technology Austria wurden flache Strukturen entwickelt, die sich selbstständig in Objekte mit gekrümmten Oberflächen verformen.

Im Film verwandeln eigenständig agierende Maschinen bereits ihre Körperform. An diese " Transformers" erinnern zwei Arbeiten von Forschern des Institute of Science and Technology (IST) Austria: Sie haben flache Strukturen entwickelt, die sich selbsttätig in Objekte mit gekrümmten Oberflächen verformen. Und eine Software sorgt dafür, dass sich das mechanische Innenleben einer neuen Form anpasst.

"CurveUps"

Hintergrund beider Arbeiten, die die Computerwissenschafter auf der Computergrafik-Konferenz SIGGRAPH Ende Juli in Los Angeles ( USA) vorstellen werden, ist der 3D-Druck, dessen volles Potenzial bei weitem noch nicht ausgereizt ist. Eine in diesem Bereich verfolgte Richtung sind etwa flache Materialien, die sich selbsttätig und gezielt durch innere Kräfte in dreidimensionale Objekte verwandeln. In der von Bernd Bickel geleiteten Forschungsgruppe Computergrafik und digitale Fabrikation des IST Austria hat ein Team um Ruslan Guseinov eine neue Methode der Selbsttransformation entwickelt, die sie als "CurveUps" bezeichnen. Zentrales Element sind dabei kleine trapezförmige Plättchen zwischen zwei vorgedehnten Schichten aus Latex. Während des Transformationsprozesses zieht die Spannung des Latex die Plättchen zu einer durchgängigen Schale zusammen, das Design der Plättchen sorgt für deren nötige Orientierung im Raum.

Transformations-Software

Um die zweidimensionale Druckvorlage für ein 3D-Modell zu erzeugen, haben die Forscher zudem ein Programm entwickelt, welches das gewünschte dreidimensionale Objekt automatisch in das zweidimensionale Plättchen-Design umwandelt. Dabei können selbst kleinste Modelle aus Hunderten bis Tausenden Plättchen bestehen. Unabhängig von den "CurveUps" hat ein Team aus Bickels Gruppe um Ran Zhang und und Thomas Auzinger eine Software entwickelt, mit deren Hilfe ein zuvor definierter 3D-druckbarer Mechanismus einfach auf eine neue Form übertragen werden kann. Per Mausklick wird so etwa das mechanische Innenleben eines ferngesteuerten Autos mit einem bestimmten Erscheinungsbild auf ein komplett neues Design angepasst.

Wiederverwendbare Mechanismen