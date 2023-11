James-Webb-Bild von weitentfernten Galaxien verblüfft Forscher

Das James-Webb-Teleskop bringt neues Licht in die Rätsel des frühen Universums. Mithilfe des Instruments und unter Verwendung spektroskopischer Daten wurden nämlich jene Galaxien entdeckt, die am zweit- und am viertweitesten von der Erde entfernt sind.

Die beiden Gebilde - UNCOVER z-13 und UNCOVER z-12 - wurden von einem Forschungsteam identifiziert. Was die Wissenschaftler*innen verblüfft, ist die Andersartigkeit dieser Galaxien im Vergleich zu ähnlichen Formationen.

Licht ist 3 Mal so alt wie die Erde

Die beiden Galaxien sind so weit entfernt, dass sie einen kleinen Einblick in das Universum geben, als es nur rund 330 Millionen Jahre alt war. Das Licht dieser Galaxien, das das James-Webb-Teleskop eingefangen hat, ist uralt - etwa 3 Mal so alt wie die Erde, heißt es in einer Aussendung.

Um das Teleskop zu erreichen, hat das Licht eine Entfernung von 13,4 Milliarden Lichtjahre zurückgelegt. Das ist deutlich weniger, als ihre geschätzte Entfernung zur Erde. Dass die beiden Galaxien mittlerweile etwa 33 Milliarden Lichtjahre von unserem Planeten entfernt sind, liegt an der Expansion des Universums.

