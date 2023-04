Alter bestätigt: Webb entdeckte erste Galaxien des Universums

Die Galaxien wurden 300 bis 500 Millionen Jahre nach dem Urknall geboren. Ihr hohes Alter wurde erstmals in Studien validiert.

James Webb ist seit seiner Inbetriebnahme im vergangenen Jahr auf der Suche nach weit entfernten Galaxien. Das Teleskop soll Astronom*innen tiefere Einblicke in die frühen Stadien unseres Universums und dessen Sternenentwicklung geben. Bereits 2022 identifizierten Astronom*innen mit dem Teleskop mehrere besonders alte Galaxien. Bislang war allerdings nicht eindeutig festzumachen, wie alt sie tatsächlich sind.

Astronom*innen haben mithilfe des James Webb Teleskops die ältesten Galaxien seit Beginn der Weltraumforschung gefunden. Eine davon entstand nur 320 Millionen Jahre nach dem Urknall, zu einer Zeit, als das Universum noch in den Kinderschuhen steckte. Das bestätigen kürzlich veröffentlichte Forschungsergebnisse .

Rekordhalterin JADES-GS-z13-0

Die Astronom*innen untersuchten insgesamt 4 Galaxien. Sie entstanden 300 bis 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Rekordhalterin ist "JADES-GS-z13-0". Sie formte sich 320 Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums und ist damit die aktuell älteste bestätigte Galaxie seit Beginn der Beobachtungen, wie Stéphane Charlot, ein an den Entdeckungen beteiligter Forscher des Instituts für Astrophysik in Paris, erklärt.

Alle 4 Galaxien seien sehr massearm, "im Verhältnis zu ihrer Masse aber sehr aktiv in der Sternentstehung", so Charlot. Die Sterne der Galaxien hätten sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Milchstraße gebildet - eine Geschwindigkeit, die "so früh im Universum überraschend ist", fügt der Forscher hinzu.