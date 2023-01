James Webb hat ein Software-Problem

Der Nahinfrarot-Bildgeber und schlitzlose Spektrograph des James-Web-Teleskops sind momentan außer Betrieb. Schuld ist ein Softwareproblem, das bereits Mitte des Monats auftrat.

Wie die Nasa am Mittwoch bekannt gab, führte eine Verzögerung in der Kommunikation mit dem Teleskop zu einer Unterbrechung bei der Flugsoftware. Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Jänner.

James-Webb-Teleskop bleibt auf Kurs

Die Flugsoftware ist ein wichtiger Teil eines jeden Instruments, das sich im Weltall befindet. Sie ist für die Orientierung, Steuerung, Kommunikation, Datensammlung und Temperaturkontrolle nötig. Eine Unterbrechung bedeutet jedoch nicht, dass das Webb-Teleskop von seinem Weg abkommen könnte.