James Webb nach Problemen wieder im Einsatz

Das James-Webb-Weltraumteleskop konnte für fast 2 Wochen seine Arbeit nicht verrichten. Das schreibt die NASA jetzt in einem Blogeintrag.

Laut der NASA begannen die Probleme am 7. Dezember. Ein Softwarefehler sorgte dafür, dass James Webb in den Sicherheitsmodus wechselte. Dabei werden die wissenschaftliche Instrumente abgestellt, was beim Finden des Fehlers hilft.

Der Fehler lag beim Lageregelungssystem. Dies sorgt für die korrekte Ausrichtung des Weltraumteleskops. Durch das Problem wurden die wissenschaftliche Arbeiten von James Webb mehrmals unterbrochen. Seit dem 20. Dezember ist es jetzt wieder voll im Einsatz. Die Beobachtungen, die in dieser Zeit nicht gemacht werden konnten, sollen jetzt nachgeholt werden.