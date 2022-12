Ikonisches Bild von James Webb enthält Überraschungen

Anstatt eines großen und eines kleinen Sterns, die die Hubble-Bilder suggerierten, waren plötzlich 2 gleich große Sterne zu sehen. Auch war der Stern, der zuvor als Weißer Zwerg bezeichnet wurde, plötzlich rot.

"Weiße Zwerge sind heiß. Sie leuchten nicht in dieser Wellenlänge", sagt die Astro-Physikerin Orsola De Marco. Sie ist Hauptautorin einer neuen Studie zum südlichen Ringnebel, die am Donnerstag in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht wurde, gegenüber Space.com. Es musste also eine Menge kühlen Staub geben, der den Weißen Zwerg umhülle.