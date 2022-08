Jahresringe im Weltall: Webb macht seltenes Phänomen sichtbar

Das James-Webb-Space-Teleskop (JWST) zeigt uns immer wieder neue Bilder aus dem Universum. Dieses Mal nahm das Infrarot-Teleskop einen Stern auf, der eigenartige “Jahresringe” aufweist.

Der Stern, oder eigentlich das Sternenpaar mit dem Namen WR140, befindet sich in einer Entfernung von 5.600 Lichtjahren im Sternzeichen Schwan. Durch die Interaktion der beiden Sterne entstehen ringförmige Muster, die das JWST mit atemberaubender Detailreiche einfing.

Tanz seltener Sterne

Die Konstellation besteht dabei aus einem extrem seltenen “Wolf-Rayet-Stern”, einem rasch alternden Stern, der bereits relativ viel seiner Masse ins All auswirft. Dadurch ist das Leben dieser Wolf-Rayet-Sterne sehr kurz. Insgesamt sind in der Milchstraße nur rund 220 davon bekannt. Die meisten davon verstecken sich in Staubwolken.