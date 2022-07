Meteoriteneinschlag auf James Webb: Schaden größer als erwartet

Einschläge von sogenannten Mikrometeoriten, also winzig kleinen kosmische Gesteinsbrocken, sind im All keine Seltenheit. Mit einem Zusammenprall haben die Beteiligten durchaus gerechnet: "Einschläge von Mikrometeoriten gehören zu den unvermeidbaren Aspekten beim Betrieb von Raumfahrzeugen“, schreibt die NASA in einem Blogpost .

Mehr Einschläge möglich

Bis dato würden die Schäden Webb nicht beeinträchtigen. Sein Spiegel erbringe immer noch die erwartete Leistung, so die NASA. Das bestätigt auch ESA-Astronom Mark McCaughrean auf Twitter.

„Es ist noch nicht klar, ob es sich bei dem Einschlag in Segment C3 im Mai 2022 um ein seltenes Ereignis handelte (d. h. einen unglücklichen frühen Einschlag eines Mikrometeoriten mit hoher kinetischer Energie, der statistisch gesehen nur einmal in mehreren Jahren auftreten könnte), oder ob das Teleskop möglicherweise anfälliger für Schäden durch Mikrometeoriten ist als die Modellierung vor dem Start vorhergesagt haben“, geben die Autor*innen des Berichts zu bedenken.

Abhilfe leisten könnte, so die NASA, eine neue Positionierung von James Webb. So könnte jenes Zeitfenster minimiert werden, in dem Webb in Richtung seiner Umlaufbahn gedreht ist, was „statistisch gesehen höhere Mikrometeoritenraten und -energien aufweist“.