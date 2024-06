James Webb fotografiert nie zuvor gesehenes Sternenverhalten

Die Aufnahme bestätigt eine lange gehegte Annahme: Wenn kosmische Wolken kollabieren und neue Sterne bilden, tendieren sie dazu, sich in die gleiche Richtung zu drehen. „Das wurde bisher jedoch noch nie so direkt beobachtet. Diese ausgerichteten, länglichen Strukturen sind eine historische Aufzeichnung davon, wie Sterne geboren werden“, erklärt der leitende Wissenschaftler Klaus Pontoppidan vom Jet Propulsion Laboratory.

Das Besondere in dieser Aufnahme ist, dass alle protostellaren Ausflüsse die gleiche Neigung haben. Die NASA vergleicht das mit einem Graupelschauer , der während eines Sturms herabregnet. Normalerweise ist ihre Ausrichtung unterschiedlich, heißt es in einem Statement .

Magnetfeld sorgt für Materialströme

Wenn eine Gaswolke in sich zusammenfällt und einen neuen Stern bildet, beschleunigt sich ihre Rotation. Dabei bildet sich eine Materiescheibe um den neugeborenen Stern. Das Material wird spiralförmig zum Stern getragen, wie bei einem Wasserabfluss.

In der inneren Scheibe befindet sich dabei ein Magnetfeld, das einen Teil der Materie zu 2 Jetströmen formt und diese in senkrecht zur Scheibe in entgegengesetzte Richtungen schleudert. Diese sieht man auf dem Bild als rote Streifen.

➤ Mehr lesen: Österreicher entdeckt gleich 2 seltene Flare-Sterne