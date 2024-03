Wie kommen Himmelskörper zu ihren Namen?

Als der Moderator des beliebten Podcasts Radiolab , Latif Nasser , seinen Sohn ins Bett brachte, entdeckte er etwas Ungewöhnliches auf einem Poster im Kinderzimmer. Die Illustration des Sonnensystems zeigte neben der Venus ein Objekt namens „ Zoozve “, so als wäre es sein Mond. Davon hatte Nasser noch nie etwas gehört. Außerdem hat die Venus gar keine Monde.

Der Zeichner des Plakats, Alex Foster, hatte ihn sich auf einer Liste an Objekten notiert, die mit auf das Poster sollten. Der Brite konnte dann aber seine eigene Handschrift nicht mehr lesen und aus „2002VE“ wurde „Zoozve“. Das fand Nasser erst heraus, nachdem er zahlreiche Personen in die Suche nach dem Ursprung des Namens involviert hatte, darunter NASA-Astronom*innen und den Entdecker von „2002VE“. Durch die Berichte in seinem Podcast fieberten Millionen Menschen bei der Suche mit. Als krönender Abschluss wurde eine offizielle Umbenennung des Asteroiden beantragt.

Klare Regeln für die Namensgebung

Für die Benennung solcher Objekte, wie Asteroiden, Sterne und Zwergplaneten, ist die Internationale Astronomische Union (IAU) verantwortlich. 12.753 Astronom*innen aus 92 Ländern sind derzeit dort Mitglied. Für jede Art von Himmelskörpern hat die IAU Namens-Regeln. Kleinere Objekte, wie Kometen, erhalten etwa eine Kennung zu ihrer Art und dem Entdeckungszeitraum.

Zusätzlich werden sie nach einem oder mehreren Entdeckern benannt, wie etwa „Hale-Bopp (C/1995 O1)“. Das „C“ steht für „nicht periodisch“ gefolgt vom Entdeckungsjahr. „O“ steht für die zweite Julihälfte, „1“ für das erste Objekt, das in dieser Zeit entdeckt wurde.

➤ Mehr lesen: Österreicher entdeckt gleich 2 seltene Flare-Sterne