3 neue Monde in unserem Sonnensystem entdeckt

Ein Forscher*innenteam hat 3 neue Monde am Rande unseres Sonnensystems entdeckt. Nach über 20 Jahren wurde wieder ein neuer Uranusmond gefunden. S/2023 U1 , wie er vorläufig heißt, dürfte auch der kleinste Mond des Planeten sein. Sein Durchmesser wird auf 8 Kilometer geschätzt. Er kreist in 680 Tagen einmal um den Uranus.

Spezielle Bildverarbeitung nötig

Entdeckt wurden sie von einem Forschungsteam um Scott Sheppard von Carnegie Science. Genutzt wurden das Magellan-Teleskop in Chile, das Subaru-Teleskop auf Hawaii und das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte sowie das Gemini Teleskop in Chile. „Es bedurfte einer speziellen Bildverarbeitung, um so schwache Objekte zu entdecken“, erklärt Sheppard in einem Statement.

Die Monde wurden über mehrere Jahre in dutzenden Aufnahmen mit je 5 Minuten Belichtungszeit festgehalten. Langzeitbelichtungen sind durch die Bewegung der Monde nicht zielführend, da sich das Objekt dadurch verzerren würde. Die einzelnen Aufnahmen wurden dann aufwändig übereinandergelegt (gestackt). Dafür wurde die Bewegung der Monde einberechnet. So konnten die Monde sichtbargemacht werden.

➤ Mehr lesen: So sehen Neptun und Uranus wirklich aus