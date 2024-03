Atemberaubende Bilder zeigen die Geburtsorte von Planeten

06.03.2024

Mit 86 beobachteten Sternen ist es die größte je durchgeführte Durchmusterung solcher Systeme.

In einer umfangreichen Studie mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) wurden 86 junge Sterne untersucht. Ziel der Beobachtungen war es, die Planetenbildung, um diese Sterne genauer zu untersuchen. Es handelt sich um die größte jemals durchgeführte Durchmusterung von Planetenentstehungsscheiben, schreibt die ESO in einem Statement.

Forscher*innen aus über 10 Ländern versuchen so zu verstehen, wie Planeten unter verschiedenen Umständen entstehen. "Einige dieser Scheiben zeigen riesige Spiralarme, die vermutlich durch die sie umkreisenden Planeten angetrieben werden", sagt Christian Ginski von der Universität Galway und Hauptautor einer der Studien (hier). "Andere zeigen Ringe und große Hohlräume, die von den sich bildenden Planeten ausgehöhlt wurden, während wieder andere inmitten all dieser Betriebsamkeit glatt und fast schlafend erscheinen", sagt Antonio Garufi, vom Italienischen Nationalen Instituts für Astrophysik (INAF), ebenfalls Hauptautor einer Studie (hier). Orion, Taurus und Chamaelion Bisher sind laut Exoplanet-Archiv 5.587 Planeten bekannt. Sie entstehen in den Scheiben aus Gas und Staub, die junge Sterne umgeben. Diese Geburtsstätten von Planeten sind meist in Gaswolken zu finden. Sie nennen sich Dunkelwolken, da die Wolken das Licht dahinterliegender Sterne abdunkeln und diese nur mit Infrarot-Beobachtungen sichtbar werden. Untersucht wurden daher Sterne in 3 verschiedenen Sternentstehungsgebieten in der Milchstraße: Orion (1.600 Lichtjahre v.d. Erde)

(1.600 Lichtjahre v.d. Erde) Taurus-Molekülwolke im Sternenbild Stier (500 Lichtjahre v.d. Erde)

im Sternenbild Stier (500 Lichtjahre v.d. Erde) Chameleon I (600 Lichtjahre v.d. Erde)

4 Bilder Slideshow ansehen © Bild: ESO/A. Garufi et al.; R. Dong et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) So sieht eine planetenformende Scheibe aus (hier MWC 758 in der Taurus-Region) © Bild: ESO/C. Ginski et al.; ESA/Herschel Chamaeleon Wolke © Bild: ESO/A.Garufi et al.; IRAS Taurus Wolke © Bild: ESO/P.-G. Valegård et al.; IRAS Orion Wolke