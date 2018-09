Japan will Roboter mit "menschlichen" Händen ist All schicken

Das "Avatar X"-Projekt der japanischen Weltraumbehörde JAXA ( Japan Aerospace Exploration Agency) soll Androiden entwickeln, die Missionen im All absolvieren können. Die Roboter sollen dabei von menschlichen Bedienern ferngesteuert werden, wie engadget berichtet. Das Projekt wurde Anfang September zusammen mit der Roboterfirma Meltin und der japanischen Airline ANA präsentiert.

Meltin sagt, dass es mit der Weiterentwicklung seiner MELTANT-Alpha-Roboter für das Projekt beginnen will. Das Besondere an den MELTANT-Alpha-Androiden sind ihre Hände, die stark an menschliche Extremitäten erinnern. Sie sind etwa so schnell und kräftig wie menschliche Hände und erlauben einen vielseitigen Einsatz.