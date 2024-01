Japanische Mondsonde SLIM schickt erste Fotos nach der Landung

Japans Mondlander SLIM hat zwar keine Energie mehr, konnte aber noch einiges an Daten an die Erde senden. Darunter ist auch ein Foto der Mondoberfläche. Im Shiolo-Krater , wo SLIM landete, soll Gestein untersucht werden, das sonst vergraben liegt. Es soll Aufschluss über Wasservorkommen liefen.

Die japanische Weltraumagentur JAXA geht davon aus, dass SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ungefähr 55 Meter östlich vom geplanten Landeplatz aufgesetzt hat. Japans Ziel war eine Präzisionslandung mit einer maximalen Abweichung von weniger als 100 Metern. Das wurde erfolgreich geschafft, heißt es in einer Mitteilung.

2. Triebwerk ausgefallen

So genau, wie geplant, war die Landung dennoch nicht. Eigentlich sollte die Abweichung maximal 10 Meter betragen. Es wurde sogar von einer Genauigkeit von 3 bis 4 Metern gesprochen. Das Team vermutet, dass eines der beiden Haupttriebwerke in etwa 50 Metern Höhe ausgefallen ist. Mit dem 2. Triebwerk wurde der Lander so gut es ging stabilisiert, trieb aber nach Osten ab. Er setzte mit einer Geschwindigkeit von 1,4 Meter/s auf, langsamer als gedacht.