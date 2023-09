Japans Mondlander SLIM schickt ein Foto der Erde zur Erde

Japans Mondlander SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) hat ein Foto der Erde geschickt. Die Aufnahme zeigt die zur Hälfte in Dunkelheit gehüllte Erde. Sie entstand beim Test des Kamera-Systems, das für die Landung benötigt wird.

Es entstand in ungefähr 100.000 Kilometer Entfernung zur Erde. Es ist monochromatisch, da es sich bei der Kamera um ein optisches Navigationssystem handelt. Die beiden Linsen sollen Kraterpositionen bestimmen, indem sie diese mit Daten abgleichen, die an Bord gespeichert sind. In einem zweiten Bild wurde Japan markiert (der obere blaue Kreis) sowie der Mond (unten), der als schwach leuchtender Fleck erkennbar ist.