Japanischer Roboter spricht aus dem All

„Kirobos“ Aufgabe soll es sein, die Anweisungen der Bodenkontrollstation an Wakata auszurichten. Die Entwickler wollen herausfinden, ob Roboter mentale Unterstützung für Menschen, die sich lange Zeit im All aufhalten, leisten können. „Kirobo“ selbst bekommt dabei auch Unterstützung: Er wird vom baugleichen Double „Mirata“ begleitet, der einspringt, wenn „Kirobo“ mal schlapp machen sollte.



Die Entwickler vermarkten den kleinen Roboter geschickt: In Anlehnung an den berühmten Ausspruch des ersten Menschen auf dem Mond, Neil Armstrong („ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit“) sagte „Kirobo“ vor seinem Flug ins All: „Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Roboter.“ Nach der Rückkehr von Wakata wird „Kirobo“ ebenfalls zur Erde zurückkehren. Er könnte sich wohl auch kaum mit den anderen Astronauten auf der ISS unterhalten: Er spricht nur Japanisch.