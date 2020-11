Jeder fünfte Corona-Patient wird psychisch krank

Jene Personen, die sich mit COVID-19 infizieren haben ein deutlich erhöhtes Risiko, in der Folge auch psychisch zu erkranken. 20 Prozent der Corona-positiven Personen würden innerhalb von 90 Tagen nach Erkrankung eine psychische Erkrankung aufweisen, so eine großangelegte Studie der britischen Oxford Universität.

Angstzustände, Depressionen und Schlaflosigkeit zählen demnach zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, die bei genesenen Corona-Patienten festgestellt wurden. Außerdem hätten COVID-19-Patienten ein größeres Risiko einer Demenzerkrankung, so die Oxford-Wissenschafter.

Ärzte und Wissenschafter sollten nun schnellstmöglich herausfinden, was die psychischen Erkrankungen bei Corona-Patienten auslöst, fordert Paul Harrison, Professor am Psychiatrie-Institut in Oxford. Die Gesundheitssysteme sollten sich rasch auf eine höhere Zahl an Patienten einstellen, die einer psychischen Erkrankung leiden, fügt er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hinzu.