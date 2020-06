Joggobot: Laufen mit der Flugdrohne

"Grundsätzlich ist es erwiesen, dass Menschen gerne miteinander laufen. Doch dazu muss man sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort befinden und sich in Folge auch noch gleich schnell bewegen", erklärt Eberhard Gräther, Student an der Fachhochschule Salzburg, der futurezone. "Ich wollte herausfinden, ob es Sinn macht, wenn die Menschen beim Joggen statt von anderen Menschen von Robotern begleitet werden."

Um dies zu erforschen, verschlug es den 21-Jährigen im Rahmen seines Bachelor-Abschlusses im Studienzweig Multimedia Technology für ein Praktikum an die renommierten RMIT-Universität in Melbourne, Australien. Dort arbeitete der Student zusammen mit seinem Mentor Florian Mueller (aka "Floyd"), der die Idee hatte, und australischen Studienkollegen am "Joggobot". Das ist eine Flugdrohne, die Jogger beim Laufen begleiten soll.

Drohne steuert sich selbst

Gesteuert wird die Drohne dabei nicht etwa per Hand, sondern sie steuert sich selbst und passt sich dabei automatisch an das Tempo des Joggers an. Das heißt, die Drohne fliegt die ganze Zeit unmittelbar in Brusthöhe vor dem Läufer her und orientiert sich an den Markern, die auf seinem T-Shirt abgebildet sind. "Die Marker gibt es in grün, gelb und blau und wir haben sie mit fluoreszierenden Farben am T-Shirt angebracht", erzählt Gräther.