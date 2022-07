Jungfernflug der europäischen Rakete Vega-C im Livestream

Am 13. Juli hebt die europäische Rakete Vega-C zum ersten Mal ab. Die Rakete ist laut der ESA im Vergleich zu ihrem Vorgänger Vega um ein Vielfaches leistungsstärker: Sie verfügt über eine neue erste und zweite Stufe sowie einer verbesserten vierten Stufe. Die Vega-C kann anstatt von 1,5 Tonnen 2,3 Tonnen in eine Umlaufbahn mit einer Höhe von 700 Kilometern befördern.

Die erste Stufe heißt P120C und basiert auf Vegas P80. Die zweite Stufe wird als Zefiro-40 bezeichnet – die dritte Stufe namens Zefiro-9 bleibt die gleiche wie bei der Vega. Ebenfalls verbessert wurde die wiederzündbare Oberstufe. Die Avum+ verfügt laut der ESA über eine gesteigerte Flüssigtreibstoffkapazität, um Nutzlasten in mehrere Umlaufbahnen befördern zu können. Auch wird die Betriebszeit im Weltraum verlängert.

Größere Satelliten und Nutzlasten

Die Vega-C kann größere Satelliten und Nutzlasten ins All befördern. Ihren Jungfernflug kann man ab 12.45 Uhr im Livestream mitverfolgen. Der Launch findet an Europas Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana statt.