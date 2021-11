Linzer entwickeln erstes Skateboard aus Meeresplastik

Erste Tests haben gezeigt, dass es im Vergleich zu ihren hölzernen Pendants eine 8 Mal höhere Lebensdauer aufweist. Im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft peilt Kape an, ein Skateboard aus 100 Prozent recyceltem Meeresplastik zu erzeugen, das wiederum selbst zu 100 Prozent recyclebar ist, so Jahn.

Mehr Pop

Das gesammelte Plastik werde ihm zufolge zuvor chemisch speziell aufbereitet, sodass es erneut als reines Endmaterial zur Entwicklung des Skateboards nutzbar wird. Generell werde der Abrieb durch den Kunststoff minimiert – an jenen Stellen auf dem Brett, wo es üblicherweise allgemein mehr Abrieb gibt, werde zudem noch mehr Material eingesetzt.

Neben der Lebensdauer soll das innovative Board auch bei der Umsetzung von Tricks sowie beim Fahrstil unterstützen. Wesentlich dabei sei laut Jahn unter anderem der sogenannte „Pop“. Beim „Poppen“ schlägt die hintere Kante des Skateboards auf den Boden auf, sodass der oder die Skater*in mit dem Board in die Höhe springen kann. „Während Holz schnell alt und letschert wird, sorgen die Eigenschaften der Kunststofffasern für einen viel längeren und konstanten Pop“, sagt er.

Verbesserte Geometrie

Während konventionelle Skateboards üblicherweise in mehreren Schichten gepresst werden, wird Vanguard als erstes Board gegossen. „Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch die Geometrie zu verbessern, was bisher nie möglich war“, sagt der Fachmann. Aktuell befindet sich Vanguard noch in der Forschungsphase und soll speziell an die Bedürfnisse der Skater*innen-Gemeinschaft angepasst werden.