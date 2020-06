„Keiner will mit 3-D-Brille fernsehen“

Während viele Hersteller bereits 3-D-Displays im Programm haben, ist der Markt der brillenlos verwendbaren Geräte noch übersichtlich. Neben dem französischen Hersteller Alioscopy hat sich in Europa etwa das deutsche Unternehmen Tridelity auf autostereoskopische Bildschirme und Werbescreens spezialisiert. Abnehmer sind neben der Werbebranche in erster Linie medizinische Forschungs- und Lehreinrichtungen und Konstrukteure.



Fünf bis acht Ansichten

Damit der 3-D-Effekt auch ohne Brille zum Tragen kommt, müssen mehrere Ansichten nebeneinander ausgestrahlt werden. Bei den aktuellen Geräten werden fünf bis acht Ansichten in der Bildübertragung verpackt, wobei mehrere dieser Fünfer- oder Achter-Blöcke wie Kuchenstücke aneinandergereiht werden. Damit beide Augen jeweils nur eine Ansicht „sehen“ wird mit einem im Screen verbauten Lentikularlinsensystem oder einer sogenannten Parallaxenbarriere gearbeitet.

Das Linsensystem ist mit gedruckten Kippbildern vergleichbar, die je nach Sehwinkel sichtbar werden. Dieser Effekt ist mit der Betrachtung durch eine Lupe vergleichbar, bei der der Brennpunkt in der Mitte scharf dargestellt wird. Bei der Parallaxenbarriere wird vor die Bilder hingegen ein schwarzer Raster geschalten. Das Auge ist so gezwungen, an diesen vorgeschalteten dunklen Sehbarrieren vorbeizuschauen – analog zum Betrachtungswinkel wird nur eine Ansicht vom Auge erfasst. Der 3-D-Effekt ergibt sich in beiden Fällen dadurch, dass das vom zweiten Auge gesehene Bild durch die Augenstellung und den dadurch verursachten anderen Blickwinkel vom ersten leicht abweicht.