Klimakrise: "Erwachsene können mit Kritik von Kindern nicht umgehen"

Das heißt, Du findest ihren Zugang nicht optimal?

Ich kann nur für mich sprechen. Meine Erfahrung ist, dass Menschen eher zuhören, wenn man sie nicht direkt angreift. Um die Meinung von großen Unternehmen und Politikern zu ändern, muss man in Dialog kommen. Aber wir brauchen beides. Was Greta geleistet hat, ist großartig. Sie hat eine Bewegung geschaffen und so viele Leute sensibilisiert.

Wie groß ist die Gefahr, von Entscheidungsträgern applaudiert, aber letztlich nicht Ernst genommen zu werden?

Die Gefahr ist natürlich immer da. Aber wenn man sich die Massen an jungen Menschen auf den Straßen ansieht – klar, kann man das ignorieren. Aber irgendwann werden Politiker und Firmen zuhören müssen.

Ist das Problem nicht auch, dass viele junge Menschen noch nicht wählen dürfen?

Natürlich ist es unfair, dass wir politisch nicht über unsere Zukunft bestimmen können. Aber früher oder später werden wir wählen. Und Politiker, die das Rad der Zeit um 30 Jahre zurückdrehen wollen, werden dann verschwinden. Wie auch nicht nachhaltige Industrien und Konzerne – etwa im Bereich fossiler Brennstoffe – einfach nicht mehr existieren werden.

Dadurch werden aber viele bestehende Jobs verloren.

Wenn wir von Kohle auf Erneuerbare Energien umsteigen, wandern die Arbeitsplätze einfach von einem Sektor in einen anderen, und wir retten damit den Planeten. Selbst etablierte Firmen können wirtschaftlich massiv profitieren, wenn sie rechtzeitig in das Richtige investieren. Das hat die Automobilindustrie bereits erkannt, die enorme Investitionen in die Elektromobilität tätigt.