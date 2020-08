Klimasünder Zement trennt sich von CO2

Das Leben ist sprichwörtlich in Zement gegossen. Zement ist unersetzbar: Bauteile und ganze Bauwerke basieren auf dem Baustoff. Auf seine Produktion fallen aber auch beachtliche 6 bis 8 Prozent der globalen CO2-Emissionen zurück. In Österreich stammen laut dem aktuellen Jahresbericht der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) 3,2 Prozent des ausgestoßenen Kohlendioxids aus der Zementproduktion. Zum Vergleich: Der größte Ausstoß weltweit entsteht laut der Internationalen Energieagentur IEA mit 41 Prozent bei der Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.

Während das Gros in der heimischen Zementherstellung auf die Entsäuerung des Kalksteins – die Basis von Zement – zurückzuführen ist, wird ein Drittel davon beim Brennstoffeinsatz freigesetzt. Mithilfe neuer Verfahren kann dieser unvermeidbare Ausstoß künftig aber gesenkt werden. Und nicht nur das.

Weiterverwertung

„Der große Hebel liegt in der Abscheidung von CO2 und seiner Weiterverwertung“, sagt Felix Papsch, VÖZ-Experte für Technologie und Umwelt. Als eine der Zukunftstechnologien der Zementindustrie gilt eine Anlage des Technologieunternehmens Calix, die im Rahmen des EU-Projekts LEILAC in Belgien entwickelt wurde. Sie kann prozessbedingte CO2-Mengen bei der Herstellung von Zement abscheiden und abfangen. Die Quote liegt aktuell bei 95 Prozent.

Zur Anwendung kommt das sogenannte „Carbon-Capture“-Verfahren, bei dem der Kalkstein in einem Stahlreaktor indirekt erhitzt wird. Die Ofenabgase kommen so nicht wie üblich mit dem Kalkstein in Berührung – das freigesetzte CO2 ist somit rein. Dieses wird abgeschieden und gespeichert und kann der chemischen Industrie dienen oder in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden – ein Verfahren, das als CO2-Sequestrierung (CCS) bezeichnet wird.