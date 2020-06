Wie kalt gepresstes Aluminium den CO2-Ausstoß senken kann

Aluminiumbleche werden bei dem Verfahren in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad vorgekühlt. In Folge werden sie von einem Roboter in die auf bis zu minus 180 Grad gekühlte Umformwerkzeuge eingelegt. Die Dehnbarkeit des Werkstoffs wird durch die Kühlung erhöht, sodass auch komplizierter geformte Teile gepresst werden können. „Die mechanischen Eigenschaften von Aluminiumlegierungen verbessern sich bei sehr tiefen Temperaturen signifikant“, sagt der Forscher.

Zwar sind die Kosten durch die Kühlung je nach konkretem Einsatzgebiet höher. Vorteile, wie bessere Oberflächengüte und eingesparte Fügestellen, können die erhöhten Kosten laut dem AIT-Forscher aber wieder wettmachen.