Neuer hochpräziser Laser misst Treibhausgase

Das natürliche Gleichgewicht unserer Atmosphäre ist durch die vom Menschen verursachten Treibhausgase wie Methan (CH4) oder Kohlendioxid (CO2) gestört. Um deren Emission zu reduzieren, müssen sie erst gemessen werden. Das kann unterschiedlich erfolgen: Deren weltweite Konzentration wird zum Beispiel seit über 10 Jahren vom japanischen Satelliten Ibuki vom Weltraum aus überwacht.

„Eine Satellitenmessung erfolgt durch die gesamte Atmosphäre von oben nach unten, also in einem sehr großen Bereich“, sagt der Physiker Oliver Heckl vom Fakultätszentrum für Nanostrukturforschung an der Uni Wien. Allerdings ist diese Messung abhängig von der Bewölkung oder verschiedenen Luftströmungen, was wiederum viel Rechenarbeit bedeutet.

In Österreich hingegen werden diese Gase unter anderem mittels Laserspektroskopie ausgelesen. Diese Methode funktioniert zwar genau, allerdings nur bei einer Wellenlänge. Das bedeutet, dass nur ein Gas gemessen werden kann.

Neuartiger Laser

Mit einem neuen Laser, der derzeit an der Universität Wien entwickelt wird, könnte künftig das Ausmaß fast aller Treibhausgase gemessen werden. Er funktioniert breitbandig – also im großen Wellenlängenbereich. Auch würde insbesondere die komplexere Messung von Methangas, das in viel kleineren Konzentrationen vorkommt als etwa Kohlendioxid, mit diesem Laser einfacher. Die Messung kann zudem mobil erfolgen.

Denn während Proben oft ins Labor gebracht werden, was einen langsameren Prozess bedeutet, funktioniert der neue Laser hingegen auch außerhalb eines Labors und arbeitet unabhängig von seinen Umweltbedingungen. „Im Labor muss es immer 22 Grad und 45 Prozent Luftfeuchtigkeit haben – und das möglichst präzise und zu jeder Zeit. Diese Voraussetzungen braucht unser neuer Laser nicht“, sagt der Physiker.