Klimwandel: So hilft Boaty McBoatface bei der Rettung der Meere

Die von der ersten Expedition des gelben U-Boots Boaty McBoatface gesammelten Daten helfen Wissenschaftlern, um genauere Vorhersagen zu treffen, um das Problem des ansteigenden Meeressspiegels zu bekämpfen. Das berichtete der „Telegraph“ diese Woche.

Neue Erkenntnisse

Die Wissenschaftler haben dadurch einen Schlüsselprozess aufgedeckt. Dieser bringt die zunehmenden Winde in der Antarktis mit höheren Meerestemperaturen in Verbindung, was wiederum zu einem Anstieg des Niveaus des Meeresspiegels führt. Die Forscher fanden dank der Daten des Roboter-U-Boots heraus, dass der zunehmende Wind das Wasser auf dem Meeresboden abkühlt, es schneller laufen lässt und Turbulenzen erzeugt, wenn es sich mit dem wärmeren Wasser darüber vermischt.



Experten sagten, der Mechanismus sei nicht in die aktuellen Modelle zur Vorhersage der Auswirkungen steigender globaler Temperaturen auf unsere Ozeane eingeflossen, weshalb Prognosen geändert werden sollten.