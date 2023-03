Dieser Komet wird heller leuchten als die Sterne

Ein neu entdeckter Komet könnte von der Erde sichtbar heller am Nachthimmel leuchten als viele Sterne.

Der Komet mit dem Namen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) wurde erstmals Anfang dieses Jahres vom Purple Mountain Observatory in China entdeckt. Dann hat man ihn eine Weile nicht gesehen, bevor er in Südafrika wieder aufgetaucht ist. Das „C“ im Namen bedeutet, dass er sich auf einer offenen Bahn befindet. 2023 ist sein Entdeckungsjahr, A3 besagt, dass er in der ersten Jännerwoche entdeckt wurde.

Der Komet wird sich am 28. September 2024 der Sonne annähern. Bis zum 13. Oktober 2024 erreicht er seinen erdnächsten Punkt. Er könnte, ersten Schätzungen von Astronom*innen zufolge, heller leuchten als so mancher Stern, berichtet Sciencealert.