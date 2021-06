L-förmiges Gerät soll Schluckauf beseitigen

Um Schluckauf zu beseitigen muss der starre Trinkhalm, der auf der einen Seite ein Mundstück und auf der anderen Seite eine verstellbare Kappe mit Druckventil hat, in ein Glas Wasser gegeben und daraus getrunken werden.

Verstärkter Sog

Durch den verstärkten Sog, der erforderlich ist, um Wasser durch das Gerät zu ziehen, und das anschließende Schlucken werden der Zwergfellnerv und der Vagusnerv aktiviert, die in erster Linie für den Schluckauf verantwortlich sind. Sie zu beschäftigen, halte sie davon ab, das unerwünschte Phänomen zu verursachen, so die Forscher.

Die Methode wirke sofort und die Wirkung halte für mehrere Stunden an, wird der Studien-Mitautor Ali Seifi vom Health Science Center an der University of Texas vom "Guardian" zitiert. Für die Studie wurden 249 Personen herangezogen, von denen mehr als zwei Drittel angaben, mindestens einmal im Monat Schluckauf zu haben.

"Niemand hat danach gefragt"

Aber nicht alle Ärzte sind von dem L-förmigen Gerät, das über die Crowdfundingplattform Kickstarter finanziert wurde und 14 Dollar kostet, überzeugt. Es sei eine Lösung für das Problem, nach der aber niemand gefragt habe, meinte etwa der Neurowissenschafter Rhys Thomas von der Newcastle University gegenüber dem "Guardian".

Es gebe viele andere effektive und auch kostengünstigere Optionen, sagte Thomas. Er selbst schwöre bei der Schluckaufbeseitigung darauf, ein Glas Wasser durch einen normalen Strohhalm zu trinken und dabei beide Ohren fest zu verschließen.