Laserbehandlung macht Metall extrem wasserabweisend

Wie in einem beeindruckenden Video gezeigt wird, haben Forscher der University of Rochester im US-Bundesstaat New York eine Laser-Behandlungsmethode entwickelt, die metallische Oberflächen extrem hydrophob macht. Wasser, das aus der Höhe auf eine solche metallische Platte trifft, springt davon. Selbst bei niedrigem Neigungswinkel läuft das Wasser vollständig ab. Ihre Erkenntnisse beschreiben die Forscher im Journal of Applied Physics.