Grauer Star: Wie bei Patienten nach "Lasershots" gesucht wird

Als Spätfolge einer solchen Katarakt-Behandlung kann sich in einigen Fällen allerdings ein sogenannter Nachstar bilden. Die hintere Kapsel, in welche die Linse implantiert wurde, kann dabei ebenfalls eintrüben und die Sehkraft wieder reduzieren. In solchen Fällen kann mittels hochpräziser Lasertechnologie schmerzfrei und schnell erneut Klarheit geschaffen werden. Allerdings kann die künstliche Linse im Zuge eines solchen Eingriffes durch den Laser beschädigt werden. Es bilden sich sogenannte „Lasershots “ – auch „ YAG-pits “ genannt.

Im Zuge des Alterungsprozesses kann die natürliche Augenlinse trüb werden. Ein Grauer Star – auch Katarakt genannt – kommt vermehrt bei Personen ab dem 60. Lebensjahr vor und führt zu schleierartigem Sehen. Eine Katarakt kann durch einen minimalinvasiven Eingriff aber effektiv behandelt werden – nicht nur in Österreich, sondern weltweit zählt eine solche Operation zu den häufigsten überhaupt. Dabei wird die trübe, natürliche Linse entfernt und durch eine künstliche sogenannte Intraokularlinse (IOL) ersetzt. Die Linsenhülle selbst bleibt erhalten.

Defekt sichtbar gemacht

Diese winzigen Linsendefekte wurden nun genauer erforscht. „Es ist sehr schwierig, diese Schäden zu detektieren – da bedarf es einiges an Know-how und einer Infrastruktur hinsichtlich der Elektronenmikroskopie“, sagt Johannes Rattenberger, Forscher an der TU Graz und dem Zentrum für Elektronenmikroskopie (ZFE) Graz – ein Forschungsinstitut der ACR (Austrian Cooperative Research), das zu einem der führenden Institute für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik in ganz Europa zählt.

Dem ZFE ist es in Kooperation mit Augenärzten aus Graz nun aber gelungen, diese winzigen Schäden an der künstlichen Linse mittels Elektronenmikroskopie sichtbar zu machen und im Detail zu untersuchen. Und das ist wesentlich. Denn ist ein Schaden in der Linse einmal entstanden, ist nichts mehr zu machen.

Zwar müssen Lasershots für Betroffene nicht obligatorisch negative Folgen mit sich bringen, in manchen Fällen könnten sie aber sehr wohl die optische Qualität negativ beeinflussen, wie der am Forschungsprojekt beteiligte Augenarzt erklärt. Unter anderem kann es in manchen Fällen zu einer erhöhten Blendungsempfindlichkeit kommen – dies könnte beispielsweise beim nächtlichen Autofahren zu unangenehmen Situationen führen.