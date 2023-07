Forscher erfinden Lautsprecher, die Stille erzeugen

Schweizer Forscher*innen haben einen Lautsprecher entwickelt, der Geräusche besser reduzieren kann als andere Lösungen. Ihr Konzept nennen sie „active plasmacoustic metalayer“ - zu Deutsch: „aktive plasmakustische Metaschicht“.

Normalerweise sind konventionelle Lautsprecher, wie etwa jene in einem Auto, mit einer Membran ausgestattet. Diese Membran kann unterschiedliche Geräusche aktiv unterdrücken. Auch Wände können Geräusche auf passive Weise absorbieren.

Die Forschenden wollten auf eine Membran verzichten. „Wir wollten die Wirkung der Membran so weit wie möglich reduzieren, da sie schwer ist. Aber was kann so leicht wie Luft sein? Die Luft selbst“, erklärt der Forscher Stanislav Sergeev vom École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in einer Mitteilung.

Bei niedrigen und hohen Frequenzen

Dazu haben sie das bekannte Konzept der Plasma-Lautsprecher weiterentwickelt. In einem ersten Schritt werde die dünne Luftschicht zwischen den Elektroden ionisiert. Diese wird als „plasmakustische Metaschicht“ bezeichnet.