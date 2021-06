Ikea stellt Bilderrahmen-Lautsprecher vor

Ikea hat einen neuen Lautsprecher seiner Symfonisk-Reihe vorgestellt: den „Symfonisk Rahmen“. Anfang Juni ist dieser bereits auf der Ikea-Website geleakt, jetzt gibt es die offiziellen Infos dazu.

Der WLAN-Lautsprecher wurde wieder zusammen mit Sonos entwickelt und fügt sich dementsprechend in das Ökosystem ein. Der flache Lautsprecher soll ein Bild imitieren und sich so nahtlos in die Wohnlandschaft einfügen. Er kann etwa an der Mauer montiert, ins Regal gestellt oder an die Wand gelehnt werden.