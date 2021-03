Neue Ikea-App: "Nicht nur Ersatz für Katalog"

Das Interesse an der neuen Anwendung ist groß. Eine Zeit lang führte die App die Download-Charts von Apple und Google in Österreich sogar an. Weltweit wurde die App, die in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Spanien bereits davor gestartet war, schon mehr als 14 Millionen Mal heruntergeladen.

Mit der App wird auch die Ikea Store App ersetzt, mit der Kunden in den Möbelhäusern des schwedischen Herstellers ihre Einkäufe in den Regalen ausfindig machen konnten.

Seit Ende Februar ist Ikea mit einer neuen App (für Android und iOS ) auf dem Markt. Damit können Kunden nach Möbeln suchen, Merklisten anlegen und teilen und Sofas, Betten und Sessel auch direkt in der App kaufen. Daneben gibt es ebenso wie früher im Katalog Lifestyle-Fotos, in denen das Mobilar im Wohnumfeld präsentiert wird.

Ist die App der neue Ikea-Katalog? "Nicht nur", sagt Winkler. Sie sei ein weiterer Kanal, um mit dem Möbelhaus in Kontakt zu treten. Schon bisher hätten über 80 Prozent vor einem Besuch in der Filiale Möbel online angesehen. Nachdem sie dann im Einrichtungshaus "getestet" wurden, hätten Viele die Möbel auch wieder online bestellt und sich nach Hause liefern lassen. "Man fängt in einem Kanal an und macht in einem anderen weiter", sagt Winkler, der das im Branchenjargon "omnichannel" nennt: "Die Kombination aus on- und offline ist sehr wichtig."

Schub für Online-Handel

Durch die Corona-Pandemie hat der Online-Verkauf wie auch in anderen Branchen auch im Möbelhandel einen kräftigen Schub erfahren. Bei Ikea ging der Online-Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 45 Prozent nach oben. "Wir haben unsere ohnehin ambitionierten Ziele in der Pandemie um 50 bis 60 Prozent übertroffen", sagt Winkler. In den großen Stores in Österreich habe man während des dritten Lockdowns jeweils bis zu 1.000 Bestellungen pro Tag abgewickelt.