Ikea bringt Möbel für Gamer

Ikea bietet nicht nur Gamer-Möbel an, sondern auch das passende Zubehör, wie Becherhalter und einen Polster mit Handwärmer.

Angekündigt wurde die Kooperation bereits im Herbst . Nun hat Ikea die ersten gemeinsam mit dem Computerhersteller Asus entwickelten Gaming-Möbel vorgestellt . Unter dem Label Republic of Gamers (ROG) sollen künftig mehr als 30 Produkte für Spieler angeboten werden.

In China sind Möbel und Zubehör bereits seit Ende Jänner erhältlich, ab Mai sollen sie in Japan angeboten werden. Ab Oktober sollen sie weltweit in den Ikea-Einrichtungshäusern und online erhätlich sein.