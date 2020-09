Ikea kooperiert mit Asus und bringt Möbel für Gamer

Ikea will am Gamer-Markt Fuß fassen und hat sich dazu mit ASUS’ Republic of Gamers (ROG) zusammengeschlossen, wie aus einer Presseaussendung am Montag hervorgeht. Gemeinsam will man „erschwingliches Gaming-Möbelzubehör“ anbieten. Insgesamt soll die Produktpalette rund 30 Produkte umfassen.

Welche Möbel genau auf den Markt kommen werden, ist aktuell noch unbekannt. Sehr wahrscheinlich sind wohl Dinge wie ein Sessel sowie ein Tisch.

Workshops

Entwickelt wird die Serie vom IKEA Product Development Center in Shanghai. Die Designer haben dazu auch Workshops mit ROG-Designern sowie professionellen Spielern sowie “Gaming-Liebhabern” veranstaltet.

Erste Produkte sollen im Februar 2021 in China in den Handel kommen, der globale Marktstart ist für Oktober 2021 geplant.