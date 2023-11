Live-Stream: Der Spacewalk der ISS-Astronautinnen

Zum zweiten Mal in der Geschichte werden zwei Astronautinnen gemeinsam Wartungsarbeiten außerhalb der ISS absolvieren.

Die Internationale Raumstation (ISS) muss regelmäßig gewartet werden. Das geschieht in der Regel bei einem Weltraumspaziergang. Dieses Mal kommen bei dem sechseinhalb stündigen Einsatz zwei Frauen gemeinsam zum Zug. Die Astronaut*innen Jasmin Moghbeli und Loral O’Hara werden heute die Wartungsarbeiten erledigen und zum Spacewalk aufbrechen. Dieser wird wie immer live von der NASA übertragen und ist für 13.05 Uhr in unserer Zeitzone (8:05 ET) angesetzt, die Berichterstattung von der NASA beginnt bereits rund 1,5 Stunden früher.