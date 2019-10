Livestream: Erster Frauen-Spacewalk der NASA startet

Und das soll nicht der einzige Meilenstein für Frauen in der Weltraumforschung bleiben: 2014 schickt die NASA auch die erste Frau an der Seite eines Mannes zum Mond. „Frauen waren in der Vergangenheit nicht immer gleichberechtigt. Es ist wunderbar, am Space-Programm zu einer Zeit teilzuhaben, in der alle Beteiligungen akzeptiert werden“, sagte Koch in einem Interview. Sie hofft, mit ihrem Beitrag auch andere zu inspirieren und zu motivieren.

Steigende Zahl von Astronautinnen

Der all-female Spacewalk war allerdings nicht als solcher geplant. Aufgrund der steigenden Zahl weiblicher Astronauten, sei er vielmehr unausweichlich geworden.

Wer einen Spacewalk durchführen kann, entscheidet das individuelle Potenzial des jeweiligen Teilnehmer, gewisse Aufgaben unter den Weltall-Bedingungen und unter Zeitlimit zu erfüllen. Laut NASA sind Spacewalks alles andere als einfach und werden von den Astronauten als die körperlich schwierigste Herausforderung beschreiben.

Unter folgendem Link könnt ihr ihn live mitverfolgen - um 12:30 Uhr beginnt bereits der Vorbericht: