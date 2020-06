Livekonzerte in 3-D für die Masse

Zehn Kameras, jeweils zwei pro Kameraposition, rückten der deutschen Band "Die fantastischen Vier" bei ihrem Konzert im Steintor Variete in Halle, Deutschland, auf die Pelle. Anders als bei klassischen 2-D-Konzeraufnahmen wurden die Künstler dabei aus nächster Nähe gefilmt, denn um einen guten 3-D-Effekt zu erreichen, sind kurze Brennweiten erforderlich. Die Band lieferte eine eigene Show für die Konzert- und Kinobesucher ab. Mehr als 30.000 Menschen sahen zur selben Zeit zu. In Österreich wurde das Ereignis in 3-D-Kinos in Graz, Olten, Wien und Wiener Neudorf übertragen.

Was ursprünglich als kleines Projekt angefangen hat, das im Rahmen eines Innovationsforums zum Thema "3D Cinema und Stereoskopische Medienproduktion" gestartet wurde, entwickelte sich zum Großereignis. "Die Sache hat sich verselbstständigt, denn eigentlich wollten wir nur ein kleines Klassikkonzert übertragen", meint Schaefer, der die gesamttechnische Leitung des Ereignisses inne hatte.

Die größte Herausforderung dabei war, "dass man zwei Bilder parallel übertragen muss, die 100-prozentig zueinander passen müssen", so Schaefer. "Dazu kommt, dass man die Bilder mit speziellen Tools in Echtzeit aufeinander abstimmen muss." Das sei die Aufgabe von sogenannten "Stereographern", die direkt im Übertragungswagen arbeiten, so Schaefer. Insgesamt waren mehr als 150 Menschen aus 50 verschiedenen Unternehmen an der Umsetzung des ersten 3-D-Live-Ereignisses beteiligt. "Man braucht viel mehr Personal als bei einer herkömmlichen Übertragung," meint der Organisator, der beim Mitteldeutschen Multimediazentrum Halle die Technikabteilung leitet.



Band profitiert davon am meisten

Dadurch sind bei derartigen Projekten die Kosten enorm. "Mit einer halben Million Euro an Kosten muss man bei einem Live 3-D-Projekt schon rechnen," erklärt Schaefer. Finanziell sei diese erste Produktion trotz einer enormen Sponsoring-Bereitschaft von beteiligten Firmen ein Minus gewesen. Doch vor allem für die Band war die Show ein großer Gewinn. Die Konzerttickets der Tour gingen weg wie "warme Semmeln", die Aufzeichnung der Show erreichte binnen weniger Monate "Gold"-Status, so Schaefer. Aufgrund seiner Erfahrungen hat Schaefer jetzt ein Start-Up namens "Live4Screen" gegründet, mit dem er die Idee der Live-3-D-Konzerte weiterverfolgen möchte. "Auf diese Art und Weise können Bands beispielsweise ihre Fanbase vergrößern und bis zu 500.000 Menschen an einem Abend erreichen. Es wird etwas Besonderes", meint Schaefer.

Ob die Idee tatsächlich aufgeht, bleibt abzuwarten. Schaefer meint dazu selbst: "Die Musikbranche hat die Digitalisierung komplett verschlafen und trauert nach wie vor alten Zeiten hinterher. Mit einer Produktionsgröße von einer halben Million ist das nicht so einfach, aber es entwickelt sich langsam." In wenigen Wochen möchte Schaefer mit " Live4Screen" bereits die nächste Band bekannt geben, die ihr Konzert via 3-D aus einer Halle in die Kinos übertragen lässt. "Das wird ein internationales Ereignis," doch Näheres wollte er zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht verraten.