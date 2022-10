Livestream: So könnt ihr die Sonnenfinsternis verfolgen

25.10.2022

Die partielle Sonnenfinsternis hat begonnen. Einen ungetrübten Blick auf das Himmelsspektakel gibt es via Livestream.

Gerade eben hat der Mond begonnen, sich zwischen Sonne und Erde zu schieben. Die partielle Sonnenfinsternis ist auch in Österreich zu sehen. Wer einen ungetrübten und sicheren Blick auf das Himmelsspektakel werfen will, kann dies per Livestream tun. In Österreich beginnt die Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 um 11:15. Ihren Höhepunkt wird sie, je nach Ort in Österreich, zwischen 12:10 und 12:25 erreichen. In Salzburg ist es etwa 12:16, in Wien 12:20.

Livestreams an verschiedenen Standorten Die Abdeckung der Sonne durch den Mond hängt vom Standort ab. In Salzburg sind es 25,1 Prozent der Sonne, die durch den Mond verdeckt werden. In Wien sind es 30 Prozent. Am stärksten ist die partielle Sonnenfinsternis im Norden. Am Nordpol beträgt sie 82 Prozent, in Teilen Russlands bis zu 80 Prozent. In Finnland sind es immerhin noch 62 Prozent. In mehreren Livestreams, die hauptsächlich via YouTube übertragen werden, ist die Sonnenfinsternis an verschiedenen Standorten zu sehen. Beispielsweise gibt es einen Livestream aus Tromso in Norwegen, wo die Abdeckung der Sonne deutlich höher ist, als in Österreich.