Livestream: Zwei Raketenstarts innerhalb von 15 Minuten

Arianespace hat den Start einer Ariane-5-Rakete für heute, 13:25 Uhr, angesetzt. Mit dem vierten Launch in diesem Jahr sollen vier Galileo-Navigationssatelliten in den Orbit befördert werden. Abheben wird die Rakete vom europäischen Spaceport in Kourou im französischen Übersee-Département Französisch-Guayana.