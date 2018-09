Loch in ISS: Schaden angeblich größer als bisher angenommen

Entstehung

Eine offizielle Stellungnahme, wie das Loch entstanden ist, gibt es nach wie vor nicht. Es gibt Spekulationen, dass ein Techniker bei Arbeiten auf der Erde mit einem Bohrer abgerutscht ist und den Fehler anschließend verheimlicht hat. Es kursiert aber auch die Version, dass einer der Raumfahrer das Loch absichtlich verursacht hat.

Die neuen Informationen dürften verschiedenen Theorien wieder Zündstoff geben. So berichtet die Quelle gegenüber der Tass, dass das Anti-Meteoriten-Schild kurz vor der finalen Fließbandabfertigung der Raumkapsel angebracht wird. Bevor das Raumschiff finalisiert wird, wird es demnach detailliert fotografiert. Zu diesem Zeitpunkt war demnach noch kein Schaden erkennbar. Auch das Schild wurde detailliert fotografiert bevor es angebracht wurde. Auch hier war den Angaben zufolge noch alles in Ordnung.

Der Quelle zufolge könnte der Schaden also entweder in den letzten Arbeitsschritten oder während der 90-tägigen Lagerung nach Fertigstellung passiert sein. Dass es erst beim Transport zum Baikonur Space Center in Kasachstan oder an der Startrampe selbst passiert ist, ist laut dem Insider höchst unwahrscheinlich.