Magnetische Lava könnte seltsame Mondwirbel verursachen

Diese Magnetfelder könnten so stark sein, dass sie Sonnenwinde ablenken. Forscher vermuten bereits seit längerer Zeit, dass die Mondoberfläche durch Sonnenwinde über Jahrmillionen stetig dunkler wurde. Mehrere Indizien weisen darauf hin, dass die Magnetfelder durch die frühere Vulkanaktivität entstanden sein könnten. So ergaben Untersuchungen von Mondgestein der Apollo-Missionen, dass diese magnetisch sind. Sobald das Gestein in einer sauerstofffreien Umgebung stark erhitzt (mehr als 600 Grad Celsius) wurde, nahm das Magnetfeld stark zu.