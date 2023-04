Mars-Hubschrauber Ingenuity stellt 2 neue Rekorde auf

Eigentlich sollte der kleine Helikopter Ingenuity nur 5 Mal abheben und so zeigen, dass Fliegen auf dem Mars möglich ist. Er kam zusammen mit dem Rover Perseverance 2021 auf dem Roten Planeten an. Statt nach 5 Flügen in den Ruhestand geschickt zu werden, absolvierte der Helikopter am 2. April seinen 49. Flug.