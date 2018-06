Mars kommt der Erde näher

Astronomen haben im Juli und August die Chance, den Roten Planeten besonders genau unter die Lupe zu nehmen. Der Planet wird der Erde so nahe kommen, wie seit 15 Jahren nicht mehr, wie The Weather Channel schreibt. Am hellsten wird der Planet demnach am 31. Juli zu sehen sein, wie es heißt.

Der Mars dürfte (bei gutem Wetter) dann sehr einfach mit freiem Auge zu erkennen sein, wenn die Entfernung auf knapp 58 Millionen Kilometer schrumpft. Das nächste Mal wird der Planet erst am 15. September 2035 wieder ähnlich nahe sein. Aktuell beträgt der Erdabstand noch rund 76 Millionen Kilometer.

Nahe kommt der Rote Planet der Erde dann, wenn er der Sonne von der Erde aus gesehen genau gegenübersteht. Astronomen bezeichnen diese Stellung als Opposition. Sie kommt im Schnitt alle 15 Jahre vor. 2003 führte diese Stellung dazu, dass der Mars der Erde so nah kam wie nur selten zuvor.