Mars-Rakete von SpaceX bekommt Tesla-Akkus

Die SpaceX Mars-Rakete Starship MK 1, die momentan in Boca Chica, Texas, gebaut wird, erhält eine ungewöhnliche Energiequelle. Wie ein Nutzer des NASA Space Flight Forums beobachtete, brachten SpaceX-Mitarbeiter Batterien des Tesla Model S und X an einem Header-Tank an. Dieser wurde anschließend in der Nase des Starship eingebaut. Es handelt sich dabei um einen kleineren Tank, der als Treibstoff-Reserve für die Landung konzipiert wurde.