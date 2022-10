Gesteinsprobe bereitet Mars-Rover Perseverance Probleme

Der Mars-Rover der NASA sammelt weiter erfolgreich Steine am Roten Planeten. Zuletzt kam es zu Komplikationen.

Vor kurzem hat der Mars-Rover Perseverance seine vierzehnte Gesteinsprobe aus dem Boden des Roten Planeten entnommen. Der Brocken bereitet dem Mars-Gefährt der NASA allerdings Probleme.

Zwar ist es gelungen ihn in einem Proberöhrchen zu verstauen. Das lässt sich aber nicht verschließen und versiegeln, wie die US-Weltraumbehörde am Dienstag in einem Tweet bekanntgab.