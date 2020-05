Medizinerin: Warum Masken-Gegner falsch liegen

Seit der Corona-Pandemie herrscht - nicht nur in Österreich - vielerorts Maskenpflicht. Ein Großteil der Länder und Menschen setzen hier auf einen gewöhnlichen Mund-Nasen-Schutz. Zumeist handelt es sich um wiederverwertbare Masken aus Stoff, die mittlerweile auch in Österreich in Geschäften angeboten werden.

Ausgelöst durch verpflichtende Maßnahmen wird verstärkt über den Nutzen der Masken debattiert. In einem Artikel im Fachmagazin Annals of Internal Medicine nimmt die Medizinerin Catherine M. Clase nun Stellung zur Diskussion rund um die Masenpflicht. Unter ihrer Leitung untersuchte ein Team aus internationalen Wissenschaftlern Studien zum Thema Masken, die zum Teil bis zu 100 Jahre zurückreichen.

"Überzeugend"

Klinische Studien über die Wirksamkeit von Masken außerhalb medizinischer Umgebung liegen zwar nicht vor, dennoch könne man aus den Ergebnissen gewisse Schlüsse ziehen, heißt es.

Auch, wenn Stoffmasken eine Übertragung von Covid-19 nicht verhindern können, seien die Beweise, dass sie eine Kontamination von Luft und Oberflächen verringern, “überzeugend” und eine ausreichende Grundlage für politische Entscheidungen, bis zusätzliche Daten vorliegen.