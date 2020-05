Hamster-Studie zeigt, dass Masken gegen Corona wirken

Masken helfen gegen die Verbreitung des Coronavirus', wie Tests an Hamstern nun gezeigt haben. Für eine Untersuchung von Yuen Kwok-yung, Forscher an der University of Hong Kong und einer der führenden Corona-Experten, wurde ein Käfig voller künstlich infizierten Hamstern neben einen mit gesunden platziert.

Zwischen den beiden Käfigen wurden medizinische Masken aufgespannt und ein Luftstrom, ausgehend von den infizierten Tieren zu den gesunden, erzeugt.

Geringe Übertragungsrate