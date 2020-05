"1 Tag früher" sucht Freiwillige für Corona-Infektion

Die Webseite 1tagfrueher.at soll die öffentliche Diskussion über die umstrittene Medikamententestmethode anfachen. "Ich bin gar nicht zu hundert Prozent überzeugt, dass man das machen muss, aber man muss sich das schneller überlegen." Hurt steht in engem Kontakt mit 1 Day Sooner, ist aber überzeugt davon, die Idee mit lokalen Webseiten in Österreich, Deutschland (1tagfrueher.de leitet noch automatisch auf die .at-Webseite um) und später auch im Rest Europas besser verbreiten zu können.

Sterberisiko

Dass Freiwillige bei einer Human Challenge Study an COVID-19 sterben könnten, ist Hurt bewusst: "Das kann man nicht ausschließen, aber das Risiko ist mit 1:3000 in etwa so hoch wie bei einer Nierentransplantation." Mehr Sorgen bereiten ihm derzeit noch unbekannte Langzeitfolgen einer COVID-19-Erkrankung. "Ich vermute mal, dass man in den nächsten Monaten mehr weiß. Das ist sicher etwas, was man abwägen muss und wo es volle Transparenz geben sollte."

Das in den USA gegründete 1 Day Sooner versichert, dass nur Freiwillige für einen Test zugelassen werden, die sich zwischen 20 und 45 Jahre alt sind und sich bester Gesundheit erfreuen. Die Krankheitsverläufe sollen in einer höchst kontrollierten Umgebung beobachtet werden. Bei einer Infektion sollen die Teilnehmer eine "exzellente medizinische Behandlung" erfahren. Finanzielle Kompensation winkt obendrein.