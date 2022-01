In unserem "fuzo explains..."-Quiz könnt ihr euer Wissen über den besonderen Meeresschnee testen.

Meereslebewesen freuen sich über den sogenannten Meeresschnee: Was sich erstmal unmöglich anhört, ist ein wichtiger Faktor für unsere Meere und sogar den Klimaschutz.

Was es mit dem Schneefall im Meer auf sich hat und was die sogenannte biologische Pumpe damit zu tun hat, erklären wir euch in der aktuellen Folge "fuzo explains".